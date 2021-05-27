وزير التعليم يدعو الى تشكيل مجلس استشاري عالمي

2021/05/27 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، المنظمات الدولية المختصة إلى الشراكة مع الجامعات العراقية وتشكيل مجلس استشاري عالمي.

وقال وزير التعليم في كلمته خلال افتتاح فعاليات (مؤتمر التعليم العالي في العراق: فرص للشراكات) وفقاً لبيان الوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، على "أهمية الشراكات مع المنظمات الدولية المعتمدة لتطوير وتأمين مستلزمات التنمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بنوعية ورصانة المخرجات وخدمة المجتمع مشيرا الى أن المؤسسات التعليمية الجامعية في العراق حققت نتائج طيبة من خلال مراعاة مؤشرات وأهداف الأمم المتحدة وسجلت خمس وثلاثون جامعة حضورا وتنافسا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لأنها تؤمن بخدمة المجتمع والبحث العلمي المنتج".

ودعا إلى "التركيز على المشاريع التطبيقية وبناء القدرات من خلال الشراكة مع المنظمات الدولية المختصة وتشكيل مجلس استشاري عالمي وتوظيف خبرات وطاقات الجامعات العراقية في كل محافظة لتنمية القدرات وتطوير الواقع التطبيقي واستثمار التعاون الدولي في تنمية الاختصاصات التي تحتاجها مؤسسات التعليم على وفق سقوف زمنية محددة شاكرا في الوقت نفسه جهود منظمة اليونسكو والمنظمات الأخرى في مجال دعم مسارات التعليم في العراق".

بدوره أعرب رئيس بعثة اليونسكو في العراق باولو فونتاني، في كلمته، عن تقديره وسعادته بعملية تطوير قطاع التعليم في العراق، مؤكدا القدرة على تجاوز التحديات والوصول الى أفضل النتائج، وموضحا أن "منظمة اليونسكو تعمل على تقديم كل ما لديها من دعم لقطاع التعليم العراقي وتوفير ما تحتاج اليه المؤسسات التعليمية من وسائل تقنية ودورات تدريبية لملاكاتها لتعزيز المهارات مشيدا بتسارع خطوات التفاعل والتطوير في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وما صاغته من نتائج ايجابية ملحوظة خلال الفترة المنصرمة".

وأكد أهمية التعاون بين العراق واليونسكو وحرص وتصميم الجانبين على رسم خارطة جدية للتنسيق في مجال التعليم على وفق السياقات التي تعزز للجامعات العراقية ومخرجاتها مؤشرات الجودة والاعتماد.

ووفقا لبيان الوزارة تضمنت جلسات المؤتمر عروضا وطروحات وحوارا ونقاشا ورؤى تتعلق بالأولويات والتوجهات الاستراتيجية للتعليم العالي في العراق وتطور التعليم العالي في المنطقة العربية وفرص الشراكة والتعاون الدولي في مجال المنح الدراسية والتبادل الثقافي ونشاطات الملحقيات الثقافية العراقية في الخارج واستعراض تجارب التعاون الدولي فيما شهد المؤتمر مراسم توزيع شهادات المشاركة على المقيمين والخريجين ضمن جواز المؤهلات لليونسكو.

بدوره أكد مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر، أن "مؤتمر التعليم العالي يوفر بيئة مناسبة للمراجعة وتحفيز مقومات التطوير"، لافتا الى أن "مؤسسات التعليم في العراق ماضية بترسيخ صور التعاون والإفادة من الخبرات الدولية".

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