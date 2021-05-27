تحديد موعد طعن الحكومة العراقية بموازنة 2021

2021/05/27 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع، الخميس، عن موعد تقديم الحكومة الطعن الخاصة ببعض فقرات قانون موازنة سنة 2021.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية من خلال فريق خاص اكملت اليوم، جميع الملاحظات واكملت كافة الاجراءات القانونية الخاصة بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص بعض فقرات قانون موازنة سنة 2021".

وبين ان "بداية الأسبوع المقبل، ستقدم الحكومة من خلال فريق مختص الطعن الخاصة بفقرات الموازنة الى المحكمة الاتحادية، وهذا الطعن يتعلق بأكثر من (10) فقرات، اهمها يتعلق بقطاع الصحة والكهرباء وفقرات تخص مشاريع تنمية الاقاليم".

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