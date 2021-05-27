2021/05/27 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت الرئاسات الأربع، اليوم الخميس، بياناً بشأن التطورات الأخيرة في البلد.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “اجتماعا عُقد في قصر بغداد، ضم، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان الرئاسات الأربع حول التطورات الأخيرة في البلد المركز الخبري الوطني.

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