فلسطين: لن تتحرر بالهاشتاغ!! - أحمد بيان

2021/05/27 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان المعتقل السياسي: لن يطلق سراحه بالهاشتاغ!!الثورة لن تصنع بالهاشتاغ!!فلسطين عنوان الحقيقة..فلسطين عنوان الفضيحة..فلسطين حقيقتنا..



فلسطين فضيحتنا..لن تتحرر فلسطين بدموعنا، ولو أنهارا؛لن تتحرر فلسطين بجيوشنا، ولو أعدادا...لن تتحرر فلسطين بعواطفنا، ولو حبا أو عشقا أو شعرا أو موسيقى..هل تحررت فلسطين بشعر درويش أو القاسم أو دحبور...؟هل تحررت فلسطين بموسيقى خليفة أ ......





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