مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال فريق لمراقبة الانتخابات العراقية

2021/05/27 | 18:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إرسال فريق لمراقبة الانتخابات العراقية التي ستجرى في تشرين المقبل.

وذكر المتحدث بإسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف في بيان، أن مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقيّة، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لغاية 27 أيار 2022.

وأشار الصحاف إلى أن القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق (electoral monitoring).

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