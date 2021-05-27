2021/05/27 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الرئاسات الأربع تجتمع حول التطورات الأخيرة في العراق

الرئاسات: التعدي على سلطة الدولة يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها

الرئاسات: الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الرئاسات الأربع تجتمع حول التطورات الأخيرة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الرئاسات الأربع تجتمع حول التطورات الأخيرة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).