2021/05/27 | 18:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني القت القوات الأمنية، اليوم الخميس، القبض على متهمين بترويج المخدرات والإرهاب في ثلاث محافظات.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز قسم مكافحة إجرام ديالى تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بترويج المخدرات والإرهاب في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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