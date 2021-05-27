رئاسات العراق تؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

2021/05/27 | 18:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الرئاسات العراقية، الخميس، من أن

استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على

سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني

والعسكري يمثل "تجاوزاً خطيراً" على

سلطة الدولة وهيبتها.

جاء ذلك في اجتماع عُقد في ق

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