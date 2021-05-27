القبض على مطلوبين وضبط عجلتين مخالفتين في ديالى

2021/05/27 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة شرطة ديالى ،اليوم الخميس،عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط عجلتين محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد.

وقالت القيادة في بيان صحفي، ان ” مفارز قسم مكافحة إجرام ديالى تمكنت من القبض على عدد من المطلوبين أحدهم وفق المادة 4 إرهاب، فيما تمكنت مفارز أقسام شرطة المحافظة من القبض على عدد من المتهمين بمختلف المواد القانونية”.

واضافت ان” سيطرة الغالبية وسيطرة الشهيد علي فؤاد مدخل قضاء خانقين التابعتان الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في شرطة ديالى تمكنت من ضبط عجلتين محملتين بمواد ممنوعة من الاستيراد”.

واشار البيان الى انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا”.

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