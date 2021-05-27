2021/05/27 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحدد موعد إلغاء حظر التجوال الجزئي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحدد موعد إلغاء حظر التجوال الجزئي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحدد موعد إلغاء حظر التجوال الجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).