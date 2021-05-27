مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

2021/05/27 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

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وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، على اقتراح بقانون يقضي بمقاطعة إسرائيل من حيث المبدأ، وأحاله إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم " لا نريد أن يكون تصويت المجلس على تجريم التطبيع بلا إجماع، فقد تكون لذلك إسقاطات سياسية، خصوصا مع وجود موافقة عليه من حيث المبدأ".

وأصدر مجلس الأمة في جلسته الخاصة، بيانا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، أعرب فيه عن "تضامنه الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني، لنيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، ومؤكدا "الرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس".

وتلا رئيس مجلس الأمة البيان الذي وافق عليه المجلس بالإجماع قائلا "يعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي عن تضامنهم الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني".

وتابع الغانم: "يعقد مجلس الأمة جلسته الخاصة هذه للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميا تجاه قضيته المركزية تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكافة قطاعات الشعب والدولة".

وأضاف: "إن إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم الخميس تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه، وتحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر "الكويت كثفت التحركات الدبلوماسية لحماية القدس والمقدسات".

وأضاف: "المسجد الأقصى خط أحمر، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملا من الاحتلال، ومحاسبة العدوان على جرائمه دوليا".

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