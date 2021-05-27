وزير المالية العراقي: نسعى لتحويل دوائر الجمارك لمصادر مهمة لدعم خزينة الدولة

2021/05/27 | 18:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الخميس، في بغداد، وثيقة أتمتة وتحديث نظام الهيئة العامة للجمارك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".وقال علاوي، خلال مراسم التوقيع، بحسب بيان لوزارة المالية، إن وزارة المالية …

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