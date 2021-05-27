بافل طالباني: الاتحاد الوطني تأسس على أساس حرية التعبير

2021/05/27 | 19:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الخميس 27/5/2021 في دباشان، سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق مارتن هوس ومسؤول مكتب الاتحاد الاوروبي في اقليم كوردستان فينسنت غيوم بوبو.

وجرى خلال اللقاء بحث مسالة حرية التعبير ودور الاعلام وتوفير ارضية مناسبة لمهنة الصحافة والحصول على المعلومات واعطائها للصحفيين.

واعرب بافل طالباني عن موقف الاتحاد الوطني حول الحرية وحرية التعبير، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني ومنذ البداية تاسس على اساس الحرية وحرية التعبير.

واعلن طالباني، ان الاتحاد الوطني مع وجود اعلام حر وجريئ، لانه في اعتقادنا ان التجرية الديمقراطية في الاقليم وهذا المجتمع الذي نفخر به مرتبط بصوت الحرية والاعلام الحر والجريء.

واضاف الرئيس المشترك، انه لم نكن مع العقاب السياسي ولن نكون معه ولا نريد ان يصبح شباب بادينان ضحية الاهداف السياسية وسنستمر في محاولاتنا من اجل تحريرهم واطلب من رئيس اقليم كوردستان استخدام صلاحياته في هذا الموضوع وعلينا جميعا ان نمنع هذا التطور الخطير.

وكانت الانتخابات العراقية جانب اخر من الاجتماع، حيث اعلن الرئيس المشترك، ان الاتحاد الوطني مع راي ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد ويجب ان تكون نزيهة وباشراف المنظمات الدولية.

PUKmedia

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