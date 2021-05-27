خامنئي يتجاهل الانتقادات والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

2021/05/27 | 19:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وزعها مكتبه في 27 أيار/مايو 2021 يحيي فيها أعضاء البرلمان خلال اجتماع عبر الفيديو © مكتب المرشد الأعلى/ا ف ب طهران (أ ف ب) – حث المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي الناخبين الخميس على تجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي […]

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