قاضٍ يمنح الممثل الامريكي براد بيت الحضانة المشتركة لأبنائه من أنجلينا جولي

2021/05/27 | 19:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجلينا جولي وبراد بيت وأولادهما الستة لدى وصولهم إلى مطار طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 © اف ب/ارشيف تورو ياماناما لوس انجليس (أ ف ب) – منح قاضٍ في كاليفورنيا الممثل الأميركي براد بيت حضانة مشتركة لأبنائه ضمن إجراءات الطلاق مع زوجته السابقة الممثلة أنجلينا جولي التي تطالب بالحضانة الحصرية، على ما ذكرت […]

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