2021/05/27 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أشار تقرير للأمم المتحدة إلى وجود احتمال بنسبة 40 في المئة لأن تزيد درجات حرارة العالم مؤقتا خلال السنوات الخمس المقبلة بواقع 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل عصر الصناعة، مؤكدا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بتسجيل رقم قياسي في درجات الحرارة بالعالم المركز الخبري الوطني.

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