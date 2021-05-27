2021/05/27 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاوي أعلنت مديرية مرور كركوك، اليوم الخميس، إطلاق حملة محاسبة لسائقي المركبات المخالفين لشروط السلامة والأمان والذين لا يحملون مطافئ الحريق بداية الأسبوع المقبل. وقال مدير مرور كركوك محمد إسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع )، إنه "بناءً على التعليمات الصادرة من مديرية الدفاع المدني، ستبدأ مديريتنا محاسبة سائقي المركبات ممن لا تحتوي مركباتهم على مطافئ حريق واعتباراً من الأحد المقبل". وأضاف، "نظراً لارتفاع درجات الحرارة واستناداً لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 الفصل الخامس- شروط المتانة والأمان فقرة (ك)، فإنه يجب على كل مركبة أن يتوفر فيها مطفأة حريق مملوءة وصالحة للاستعمال".وشدد على "ضرورة توفر مطفأة حريق في المركبة وتكون جاهزة للاستخدام وفي (متناول اليد) كونها وسيلة أمان وسلامة لا يمكن الاستغناء عنها، فقد تأتي اللحظة التي تصبح فيها المطفأة بمثابة طوق النجاة والدرع الواقي لمكافحة الحريق أو لإنقاذ حياة أنسان ثان تعرضت مركبته للحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور كركوك تعلن قرب إطلاق حملة بحق المخالفين لشروط السلامة والأمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور كركوك تعلن قرب إطلاق حملة بحق المخالفين لشروط السلامة والأمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).