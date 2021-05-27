مجلس الوزراء يوافق على استعانة المفوضية بالموظفين والطلبة خلال الانتخابات

2021/05/27 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الوزراء على استعانة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد لإنجاز الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان موافقة المجلس على استعانة المفوضية بخدمات الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية صعوداً لإنجاز انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق استمارة إلكترونية تعدها المفوضية مقابل مكافأة مالية يحددها مجلس المفوضين حيث سيتم اختيار العاملين من قبل لجان مؤلفة من مجلس المفوضين.

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