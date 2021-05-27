العراق يقترب من الحظر الشامل

2021/05/27 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوّحت لجنة الصحة النيابية باللجوء إلى الحظر الشامل لمواجهة جائحة كورونا في حال دخول البلاد الموجة الثالثة من الوباء.

وقال عضو اللجنة سلمان حسن إن العراق تجاوز موجتين لفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية الامر الذي دفع الحكومة إلى فرض الحظر الشامل للسيطرة الموقف، مؤكداً أن خيار الحظر الشامل يبقى مطروحاً خاصة وان معدلات الالتزام بالإجراءات الوقائية محدودة جداً، ولفت إلى أن جميع الدول تلجأ للحظر الشامل كخيار أخير إذا وجدت تصاعداً كبيراً في الإصابات في محاولة للحد منها لإنقاذ الأهالي من الوباء.

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