2021/05/27 | 19:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

598 مشاهدة

كشف النائب، يوسف الكلابي، الخميس، عن صفقة لهدر مليارين دولار تجري على بعد امتار من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الكلابي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (27 ايار 2021)، مخاطبا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، انه "على بعد امتار من مكتبكم تجري الان صفقة لهدر مليارين دولار بموضوع السلة الغذائية".

وأضاف "علما ان لجنة النزاهة تقوم بالتحقيق بالموضوع وسيتم ابلاغ كافة الجهات ذات العلاقة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن صفقة كبيرة تجري على بعد امتار من مكتب الكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن صفقة كبيرة تجري على بعد امتار من مكتب الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).