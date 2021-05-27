2021/05/27 | 19:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة النيابية توصي برفع الحظر الجزئي على مرحلتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/27 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية توصي برفع الحظر الجزئي على مرحلتين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة النيابية توصي برفع الحظر الجزئي على مرحلتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).