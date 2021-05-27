خطاب في الاقتصاد السياسي عند جان جاك روسو - زهير الخويلدي

2021/05/27 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي تمهيد" أتمنى أن يظهر الوطن نفسه الأم المشتركة للمواطنين، قد تجعل المزايا التي يتمتعون بها في بلدهم عزيزة عليهم، وأن تترك الحكومة لهم دورًا كافيًا في الإدارة العامة ليشعروا بأنهم في وطنهم، وأن القوانين في نظرهم هي فقط الضامن للحرية العامة."الترجمة:"نقدم نص المقال الذي نُشر في المجلد الخامس من الموسوعة عام 1755.



تم اعتماد عنوان "خطاب حول الاقتصاد السياسي" للطبعة المنفصلة من هذا المقال عا ......





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