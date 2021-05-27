دراسة مقارنة بين مواد النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي وتطبيقها - ماجد فيادي

2021/05/27 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_فيادي نشر في جريدة طريق الشعب العدد 77 يوم الخميس 27 ايار 2021 الصفحة السابعة.دراستي للنظام الداخلي هي محاولة مطابقة او مقارنة إدارة اللجنة المركزية لحياة الحزب مع نصوص مواد وفقرات النظام الداخلي، تلك المقارنة اتناولها من خلال قاعدة قانونية تنص على أهمية تطبيق روح القانون، فالقانون له شكل خارجي وروح جوهرية، وهو يتبع المجتمع الذي يشرع فيه، على عكس المعتقد الخاطئ ان المجتمع يتبع القانون، لان القان ......





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