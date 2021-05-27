2021/05/27 | 19:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفصح العراق، اليوم الخميس، عن شروطه للقبول بالمراقبة الأممية للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّاف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يضع شرطاً لقبول المراقبة الأممية للانتخابات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يضع شرطاً لقبول المراقبة الأممية للانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يضع شرطاً لقبول المراقبة الأممية للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).