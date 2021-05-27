العراق والامارات يوقعان مذكرة تعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني

2021/05/27 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وقع رئيس سلطة الطيران المدني العراقي نائل سعد عبد الهادي، اليوم الخميس ، مذكرة تعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني مع المدير العام لهيئة الطيران المدني الإماراتي سيف محمد السويدي.

وقالت السلطة في بيان صحفي، ان “رئيس سلطة الطيران المدني العراقي نائل سعد عبد الهادي، وقع اليوم الخميس ، مع المدير العام لهيئة الطيران المدني الإماراتي سيف محمد السويدي مذكرة تعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني بين البلدين ، بحضور مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية علي محسن ومعاون مدير عام سلطة الطيران المدني علي محمد تقي ومدراء الأقسام في السلطة”.

وأكدت السلطة، أن “توقيع مذكرة التعاون بين البلدين ستكون لها أهمية كبيرة في تنسيق العمل المشترك وبهدف دعم السلامة الجوية في السلطة من خلال إقامة الدورات التأهيلية والتطويرية وحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني lCAO وكذلك المساعدة في أختيار الخبراء في المجالات التخصصية لجميع أقسام السلطة”، مشيرة الى ان “الطرفين أكدا على ضرورة دعم العراق لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني ، وكذلك تفعيل جميع أواصر العمل المشترك بما يخدم تنمية القدرات العملية في مجال الطيران المدني”.

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