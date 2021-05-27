حكومة ديالى المحلية تباشر بإقامة مشاريع خدمية بمناطق الكاطون والرحمة

2021/05/27 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى- واع- ثائر هادي تشهد مناطق غرب محافظة ديالى حاليا حملة لتعبيد الشوارع وإقامة مشاريع مجاري الصرف الصحي، بعد أن تم تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات و150 مليون دينار من صندوق المدن المتضررة لإقامة وتأهيل مشاريع خدمية في مناطق كاطون والرحمة والصحفيين ومنطقة خلف القنطرة والرازي، وتتم هذه الحملة بإشراف مباشر من قبل الحكومة المحلية وبلدية بعقوبة.وأكد المهندس المقيم في بلدية بعقوبة علي جواد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العمل يجري الآن لإقامة مجاري الصرف الصحي بمناطق الصحفيين وكاطون والرحمة ومنطقة خلف القنطرة في الرازي، وأعمال تبليط الطرق الرئيسة"، مبينا أن "الكلفة الاجمالية لهذا المشروع بلغت 3 مليارات و150 مليون دينار". وأضاف، أنه "سيتم صب شارع بطول 1200 م وإكساؤه بمادة الاسفلت في منطقة الرحمة، كما سيتم عمل شبكة مجاري الصرف الصحي بطول 1200 م، وشبكة مجار فرعية بطول 2700 م، مع صب السواقي للأرصفة في منطقة الصحفيين والمناطق الواقعة غرب محافظة ديالى".

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