الازمة النيابية تصدر توضيحا جديدا بشأن حظر التجوال

2021/05/27 | 19:55 - المصدر: NRT عربية

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قالت خلية الأزمة النيابية، الخميس، انها قدمت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لرفع الحظر الجزئي وفق مرحلتين.

وذكر مقرر الخلية، وعضو لجنة الصحة والبيئة، جواد الموسوي، لوسائل اعلام شبه حكومية تابعها NRT اليوم، (27 ايار 2021)، إن "اللجنة قدمت توصياتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بأن تتم خلال عشرة أيام متابعة اعداد الإصابات والوفيات ومن بعدها يتم رفع الحظر الجزئي على مرحلتين".

وأوضح الموسوي، أن "المرحلة الاولى تتضمن أن يكون الحظر الجزئي من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحا، وهذا السياق المتبع في اغلب الدول"، لافتا إلى أن "المرحلة الثانية تطبق وفق التوصية بعد استقرار الاصابات عند معدل ألف او ألفين، ويمكن خلالها رفع الحظر الجزئي بشكل تام".

وكانت وسائل اعلام اشارت في وقت سابق إلى ان اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت الغاء الحظر الجزئي بدءا من الأحد المقبل 5/30 مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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