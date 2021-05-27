الموارد المائية: فقدان الخزين المائي لسدي “دوكان ودربنديخان” جراء قطع إيران لتدفق المياه

2021/05/27 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الموارد المائية مهدي الحمداني فقدان الخزين المائي لسدي دوكان ودربندخان، وذلك جراء قطع إيران لتدفق المياه باتجاه الأراضي العراقية.

وقال الحمداني في مؤتمر صحفي عقد أثناء تفقده سد دربنديخان في السليمانية، قال إن القطوعات الإيرانية تسببت بانخفاض الواردات المائية في سد دوكان الى سبعين بالمئة وسد دربنديخان الى صفر بالمئة.

وجدد وزير الموارد المائية تأكيده العمل على التفاوض مع الجانب الإيراني ومناقشة مشكلة المياه خلال مدة أقصاها الاسبوع المقبل لمعالجة الأزمة بعد تحذيرات من مساعي دول مجاورة لإفراغ سدود العراق من مخزونها.

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