الأمم المتحدة: اذا استمرت الجماعات المسلحة بالقتل فستدفع العراق إلى الهاوية

2021/05/27 | 20:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الخميس، إنه "اذا استمرت الجهات المسلحة المجهولة في العراق بأعمالها، فسوف تدفع البلاد إلى الهاوية".

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وأوضحت بلاسخارت خلال استضافتها في برنامج "بالثلاثة" الذي يقدمه الزملاء أنس البدري، و وهشام علي، وسيف علي، وتابعه "ناس"، (27 ايار 2021)، أن "أية جهة مسلحة مجهولة تقوم باستهداف المواطنين أو الاجانب في العراق، هو أمر ينبغي التفكير فيه جيداً".

وأضافت، " واذا استمرت تلك العناصر بأعمالها سوف تدفع البلاد إلى الهاوية"، مبينة، أن "هذا الأمر يقوض استقرار البلاد، ويقوض الدولة، ولن يساعد المواطنين على ايجاد الفرص في المستقبل".

وقالت بلاسخارت، في وقتسابق، إن الأمم المتحدة ستصدر تقريراً عن القتل والاغتيالات في العراق قريباً.

وأوضحت بلاسخارت خلال استضافتها في برنامج "بالثلاثة" الذي يقدمه الزملاء أنس البدري، وهشام علي، وسيف علي، وتابعه "ناس"، (27 أيار 2021)، أن "الأمم المتحدة ستصدر تقريراً بشأن القتل والاغتيالات التي حصلت في العراق قريباً، والأمم المتحدة منظمة متعددة الأطراف ونعمل على أساس ذلك".

وأضافت، "نعتقد أن من واجبنا هو العمل على اساس الحقائق والابتعاد عن أفكار المؤامرات، ويجب ان نفرق بين القاء اللوم على الأمم المتحدة والإفلات من العقاب".

وتابعت، أن "المظاهرات في العراق مستمرة منذ العام 2019 والمطالبة بالمساءلة أمر مهم وينبغي تحقيق تقدم في ذلك"، مبينة، "نشرنا تقارير متعددة عن التظاهرات واستخدام ا لعنف والافلات من العقاب ومستمرون بمراقبة الوضع ومتواصلون مع الجميع".

وبينت، "من حق المتظاهرين الاستمرار في الغضب بسبب عدم معرفتهم الجهات التي تستهدفهم".

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