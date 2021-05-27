أستنكر العدوان الإسرائيلي على غزة ولا أعفي حماس من المسؤولية - مروان دويري

2021/05/27 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مروان_دويري بروفسور مروان دويرياصطف شعبنا الفلسطيني صفا واحدا في جميع أماكن تواجده أثناء العدوان الأخير على غزة وفي إضراب الكرامة في 18 أيار 2021 رافعا رأسه في وجه الاحتلال والعنصرية.



غزة والناصرة ورام الله وعمان وبيروت وغيرها وقفت وقفة واحدة رغم اختلاف الظروف التي يعيشها شعبنا في الأماكن المختلفة.مع غضبي العارم على الممارسات العدوانية والعنصرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي الداخ ......





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