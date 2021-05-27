سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية لشبكات 5G

2021/05/27 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت سامسونغ عن مواصفات حاسبها اللوحي الأحدث Galaxy Tab S7 FE القادر على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (284.8/185/6.3) ملم، ووزنه 608 غ، وجهز الهيكل بشاشة بمقاس 12.4 بوصة دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ومعدل سطوعها 243 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الحاسب بمعالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية لشبكات 5Gyoutube/KDSirra Tech

وجهزت سامسونغ هذا الحاسب بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، إضافة إلى لوحة مفاتيح خارجية، وزودته بمنفذ لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.2، وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 10090 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 44 واطا.

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