2021/05/27 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية- واع- فاطمة رحمةاختتمت، مساء اليوم الخميس، في محافظة السليمانية فعاليات مهرجان "كلاويش" الثقافي بنسخته الرابعة والعشرين والذي استمر ثلاثة أيام، وشاركت فيه وفود وشخصيات ثقافية وأدبية من العراق وخارجه.وتضمنت أعمال اليوم الأخير من المهرجان، إقامة ملتقى للقصة للروائي الكردي كاروان عمر كاكه سوور، تناول القصص المشاركة في مسابقة "كلاويش" وهي "العطر المنعش" للقاص ريزان فتاح، وفي الجانب الآخر من النافذة "رجل واقف بمطرية سوداء" للقاصة بلين عمر، و"جثة متجولة" للقاص كوران رسول، كما قدم الناقد كاوان محمد بور، تحليلا نقديا للقصص المشاركة، فيما قدم الحاضرون مداخلات بشأنها.وأقام المهرجان ملتقى للناقد "نجاة حميد" للبحوث، الذي أداره بهمن طاهر نريمان، وشارك فيه كل من كاوان محمد بور، وكرماشان، وعليمورادي، ونيجروان جاسم ولي، وجميل محمد شيلازي وغيرهم، وقدم هؤلاء خلال هذا الملتقى طروحات مختلفة في الشعر واللغة والفن إضافة الى البحوث الفكرية المتنوعة.وشهدت مراسيم ختام المهرجان تقديم جائزة كردستان للناقد الإيراني محمد رضا أصلاني، وجائزة الشهيد التنويري عبد الخالق معروف للباحث بختيار سجادي، فيما أبدت لجان تحكيم مسابقة "كلاويش" الثقافية، رأيها في القصص والقصائد والبحوث المشاركة، وأعلنت أسماء الفائزين بها.يذكر أن مهرجان كلاويش افتتح الثلاثاء الماضي على قاعة ارمادا بمحافظة السليمانية بمشاركة وفود وشخصيات مختلفة، وتضمن فعاليات عديدة اشتملت على إقامة معرض الكتاب وجلسات شعرية وقصصية ونقدية، وتخللت فعاليات المهرجان معزوفات موسيقية من التراث الكردي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان "كلاويش" الثقافي يختتم أعماله في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان "كلاويش" الثقافي يختتم أعماله في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).