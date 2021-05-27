تداعيات جديدة بشأن القبض على قيادي في الحشد والافراج عنه تحت ضغط السلاح

2021/05/27 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لاتزال تداعيات القاء القبض على القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، والافراج عنه من قبل الحكومة بعد ضغوط من قبل فصائل الحشد الشعبي ومحاصرة المنطقة الخضراء، تتفاعل على الساحة العراقية، فيما وصف محللون وباحثون سياسيون حكومة الكاظمي بحكومة الازمات.

وقال المحلل السياسية صباح العكيلي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (27 ايار 2021): "اعتقد ان بداية الازمة بدأت بإلقاء القبض على القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بسبب وجود اعتراضات على السياقات التي تم بها القاء القبض".

واضاف، ان "مصلح، يعتبر من القادة البارزين في الحشد وكان له دور كبير جدا في مقارعة داعش والقضاء عليه، وكان من المفترض اتباع السياقات القانونية والقضائية، لا التعامل بهذه الطريقة والقبض عليه عبر الانزال الجوي".

واوضح، ان "قضية الانزال والقاء القبض يمكن ان تدخل او تندرج ضمن الاستهداف السياسي للحشد الشعبي والاساءة لقادة الحشد وهذا ما تم الاعتراض عليه من قبل بعض الكتل السياسية والشخصيات الوطنية".

وتابع، ان "قيادات في الحشد الشعبي اوضحت ان هذه العملية تندرج ضمن استهداف الحشد الشعبي، وبالتالي على السيد مصطفى الكاظمي ان يكون اكثر مسؤولية، لان البلد في وضع امني وسياسي حرج جدا ونحن مقبلون على انتخابات ويفترض ان يكون هناك رهان على هدوء الشارع لا تأجيج بعض القضايا التي يمكن ان تفاقم الوضع".

اما الباحث في الشؤون السياسية سعود الساعدي، فقد اكد لـ NRT، انه "يمكن ان نجمل ما جرى يوم امس بأنه استمرار لسياسة حكومة الازمات التي جاءت بعد تظاهرات تشرين وهي تتلاعب بمصطلحات القانون والسيادة والدولة لتنفيذ اجندات سياسية وتصفية الخصوم السياسيين".

واضاف، "يبدو ان بعضها تسعى لتنفيذ اجندات خارجية بضرب الحشد الشعبي وفصائله وشيطنته، وتشويه سمعته ومحاولة جره الى احداث ازمة وفتنة داخلية، بين الحشد وبين بقية المؤسسات الامنية، لذلك كل ما جرى هي نتاج طبيعي للسياسة التي ليست جديدة وانما ابتدأت منذ تسلم السيد الكاظمي لحكومته قبل ما يقرب من عام وهي تكرر اليوم وقد يتكرر مستقبلا ما لم يتحقق الهدف".

وبين، ان "الغاية هي ادخال البلد في ازمات وداومة ومتاهات مستمرة ومتواصلة لحين تاجيل الانتخابات الحالية وضرب وتقويض العملية السياسية اذ اردنا ان نتحدث برؤية بعيدة واستراتيجية".

وفي سياق متصل اكدت الرئاسات الاربع، على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، واجراء الانتخابات بموعدها المحدد، محذرة من التجاوز الخطير على الدولة.

وذكر بيان للرئاسات تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (27 ايار 2021)، انه "عقد في قصر بغداد، اليوم، اجتماع ضم، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها".

واكد المجتمعون بحسب البيان أن "الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة".

واضافوا، ان "استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزا خطيرا على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضورا فاعلا لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة".

وشدد المجتمعون على "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حصرا، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز".

ودعوا الى "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول القادم والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح"، مبينا انه "بعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد، فإن إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلا للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير".

واوضحوا، انه "من أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية، ولا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاسا حقيقيا لإرادة الشعب وخياراته".

إلى ذلك أكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي على تشكيل لجنة للتحقيق مع القيادي في الحشد الشعبي "قاسم مصلح" باشراف قيادة العمليات المشتركة.

وذكر الاعرجي في تصريحات صحفية، اليوم (27 ايار 2021)، انه "تم تشكيل لجنة من الامن والاستخبارات والامن الوطني والحشد الشعبي والعمليات المشتركة مهمتها التحقيق مع قاسم مصلح".

واضاف ان "القضاء ياخذ مجراه والملف باشراف قيادة العمليات المشتركة.

وكانت قوة امنية قد اعتقلت قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وردا على ذلك قامت فصائل مسلحة بالانتشار قرب المنطقة الخضراء فيما اطلقت تهديدات ضد القائد العام للقوات المسلحة.

وشهدت العاصمة تصعيدا خطيرا حيث انتشرت القوات الامنية قرب محيط المنطقة الخضراء والمقرات العسكرية، فيما استدعيت قوات امنية مدرعة تحسبا لوقوع اشتباكات.

وتضاربت التصريحات بشأن اطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، بعد التصعيد الذي شهدته العاصمة يوم امس.

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