مصرع ستيني بحادث عنيف في ذي قار

2021/05/27 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الخميس، بمصرع شخص يبلغ من العمر 65 سنة بحادث تصادم جنوب الناصرية.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (27 ايار 2021)، ان "رجلا يبلغ من العمر 65 سنة لقي مصرعه إثر اصطدام دراجته النارية بعجلة قرب منطقة الإسكان الصناعي في الناصرية".

وأضاف، ان "الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث الذي جرى فيما اقام قسم مرور ذي قار مخططا لمعرفة المتسبب بالحادث واعتقال سائق المركبة ونقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

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