2021/05/27 | 20:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة النيابية توصي برفع الحظر الجزئي على مرحلتين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة النيابية توصي برفع الحظر الجزئي على مرحلتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).