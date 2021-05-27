2021/05/27 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي: أرجعنا العراق لوضعه الطبيعي أمام العالم وهناك من يسعى لعرقلة هذه الخطوة

الكاظمي: كلما نسعى لوصول العراق الى بر الأمان يبرز من يسعى لبقائه غارقاً في الفوضى

الكاظمي: هذه الحكومة حكومة العراقيين بكل أطيافهم سواء لمن كان معها أم معارضاً لها

الكاظمي: ننظر لجميع العراقيين بنظرة أبوية

الكاظمي: واجبنا هو حماية الجميع ورعاية مصالحهم

الكاظمي: القوات الأمنية التي انتصرت على الارهاب قادرة على كبح المجاميع الخارجة عن القانون

الكاظمي: الحكومة والقوات الأمنية ليست قوات دموية كما في زمن الدكتاتورية

الكاظمي: على كل مغرر به ان يعرف أنه لا توجد قوة او سلاح يقف بوجه الدولة

الكاظمي: أي تصادم سوف يكون الخاسر الاول فيه هو الشعب

الكاظمي: القوات الأمنية أثبتت قدرتها على ضبط النفس والامتثال للأوامر العليا

الكاظمي: من يقف في وجه الدولة أو بوجه الشعب فهو واهم

الكاظمي: على الجميع ان يجعل التاريخ عبرة له ويستفيد منه

الكاظمي: لن نتخلى عن العراق وعن مسؤوليتنا الأخلاقية وتعهداتنا أمام شعبنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي: أرجعنا العراق لوضعه الطبيعي أمام العالم وهناك من يسعى لعرقلة هذه الخطوة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي: أرجعنا العراق لوضعه الطبيعي أمام العالم وهناك من يسعى لعرقلة هذه الخطوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).