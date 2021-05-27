الخارجية العراقية: الأمم المتحدة سترسل فريقا لمراقبة الانتخابات

2021/05/27 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، موافقة مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي لغاية السابع والعشرين من أيار المقبل الفين واثنين وعشرين، فيما أشارت إلى أن القرار يتضمن إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان إن مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقيّة، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يوناميوأضاف الصحاف، أن القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات في العراق.

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