محافظ ذي قار يكشف عن توجه لبناء مئات الوحدات السكنية

2021/05/27 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف محافظ ذي قار ،اليوم الخميس، عن توجه لبناء مئات الوحدات السكنية وتوزيعها مجانًا على الشرائح المستحقة.وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن”الاخير، كشف عن توجه لبناء […]

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