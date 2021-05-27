العباسية - هاشم عبد الرحمن تكروري

2021/05/27 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_عبد_الرحمن_تكروري العباسية؛ abbastismالمكارثية (العباسية، abbastism )، لعلنا كدول عربية قد سبقنا الولايات المتحدة الامريكية في الفكر المكارثي تطبيقاً لا اسماً، وإن كانوا قد أصَّلوا له فكراً ومنهجاً متبعاً، فما هي المكارثية التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية في خمسينيات القرن العشرين، ومارسناها نحن كعرب فيما بعد؟ المكارثية نُسبت بالإنجليزية: McCarthyism، وهو سلوك يقوم بتوجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة دون ا ......





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