2021/05/27 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس صروط، الخميس، بان فرنسا أبدت دعمها لتجهيز العراق باحدث منظومات الدفاع الجوي.

وقال صروط في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "وجود منظومة دفاع جوي متطورة تحمي السماء العراقية امر بالغ الاهمية باعتبارها الان تعاني ضعفا كبيرا في ظل عدم وجود رادرات او صواريخ قادرة على مواجهة الاهداف وفق اطار الدفاعي لحماية سيادة البلاد".

واضاف صروط، ان "اللقاء الاخير مع وفد لجنة الامن الفرنسي والسفارة في بغداد اكدنا في حوارنا المباشر على ضرورة دعم العراق بمنظومة دفاع جوي متطورة تحمي سيادته على اجوائه"، لافتا الى ان "الوفد الضيف كان متفاعلا خاصة وان اغلب دول العالم تسعى الى خلق اتفاقيات ثنائية من اجل تهجيزنا بالاسلحة والمعدات التي تاخذ الاطار الدفاعي ".

واشار الى ان " فرنسا وغيرها من البلدان متطورة في المجالات العسكرية والتعاون معها ضرورة من اجل تعزيز الموقف الامني خاصة في تلبية الاحتياجات للاسلحة المهمة ومنها الدفاع الجوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تبدي دعمها لتجهيز العراق بأحدث منظومات الدفاع الجوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تبدي دعمها لتجهيز العراق بأحدث منظومات الدفاع الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).