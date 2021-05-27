توجه لبناء مجمع سكني للشرائح المستحقة في ذي قار

2021/05/27 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الخميس، عن مفاتحة وزارة النفط لبناء مجمع سكني بـ 1000 وحدة سكنية من المنافع الاجتماعية للشركات النفطية ويخصص للشرائح المستحقة مجانا.

وقال الخفاجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم عقد اجتماع مع وزير النفط وتقديم طلب لتخصيص جزء من المنافع الاجتماعية للشركات النفطية العاملة في حقول المحافظة، لبناء مجمع سكني بالف وحدة سكنية يوزع مجانًا لفقراء المحافظة والشرائح الضعيفة".

واضاف ان "الملف لا يزال قيد الموافقات والدراسة"، مشيرا الى ان "المجمع سيخصص بالكامل للشرائح الفقيرة والضعيفة في اطار استراتيجية يتبناها للاهتمام بهذه الشرائح بشكل خاص".

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