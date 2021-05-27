2021/05/27 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنح الناصرية/ النزاهة، اليوم الخميس، حكما بالحبس سنة واحدة بحق مدير بلدية الناصرية السابق واحد موظفي الدائرة.وبحسب وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، أن “محكمة جنح الناصرية أصدرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



جنح الناصرية تصدر حكما بالحبس سنة واحدة بحق مسؤول سابق بذي قار المركز الخبري الوطني.

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