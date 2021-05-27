الخارجية العراقية توضح بشان تطور جديد في الانتخابات النيابية المقبلة

2021/05/27 | 20:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف:

إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات جاء استجابة لطلب الحكومة العراقية ولمرة واحدة.

الصحاف: العراق يتطلع لتوفير فريق تابع للأمم المتحدة قوي ومعلن عنه بوضوح.

الصحاف:سعي وزارة الخارجية وعبر ممثلية العراق الدائمة في نيويورك،جاء ليعزز الثقة بالعملية الإنتخابية ويكرس لمشاركة واسعة في الانتخابات.

الصحاف:قرار مجلس الأمن يتضمن عناصر قوية، ويؤكد الإلتزام الكامل بسيادة العراق وإستقلاله ووحدة أراضيه.

الصحاف:القرار يدعم جهود الحكومة بالتصدي للتحديات وتثبيت الإستقرار، ويشيد بالجهود الوطنية لتنفيذ إنتخابات مبكرة.

الصحاف: مساع حثيثة بذلت، وبالتنسيق مع شركاء العراق وأصدقائه، وعبر الدوائر الإختصاص في الوزارة سيما ممثلية جمهورية العراق في نيويورك.

الصحاف:القرار يشير إلى أن الرقابة ستكون بأوسع تغطية جغرافية ممكنة.

الصحاف: القرار يضمن حملة ستراتيجية للأمم المتحدة لتوعية الناخبين العراقيين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

الصحاف: نثمن عاليا مواقف الشركاء الدوليين في دعم خطوات الحكومة العراقية بهذا الصدد.

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