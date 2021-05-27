2021/05/27 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، نقل طلبات ممثلي المتظاهرين بعد لقائهم يوم أمس، إلى الرئاسات الثلاث خلال الاجتماع الذي عقد اليوم.وذكر المكتب الاعلامي للمجلس، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل طلبات المتظاهرين عبر رئيس مجلس القضاء إلى الرئاسات بعد لقائهم أمس المركز الخبري الوطني.

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