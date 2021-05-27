شيخ جنكي يؤكد اهمية استقلالية القضاء في قضية صحفيي بادينان

2021/05/27 | 21:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي في مدينة السليمانية اليوم الخميس 27/5/2021، مارتن هوس سفير الاتحاد الاوروبي فى العراق وفنسنت غيوم بوبو مسؤول مكتب الاتحاد الاوروبي في اقليم كوردستان.

وجرى خلال لقاء، تبادل الآراء حول المستجدات السياسية والامنية في العراق واقليم كوردستان وموضوع حقوق الانسان وحرية التعبير والاعلام.



واكد شيخ جنكي، اهمية بذل المزيد من الجهود من اجل تفعيل العملية السياسية واستخدام لغة الحوار والتفاهم بين الجهات السياسية لحل المشاكل العالقة وتمرير التحديات السياسية والامنية.

كما وتحدث الرئيس المشترك عن المشاكل العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية واكدنا الالتزام بحل المشاكل عن طريق الحوار والرجوع للدستور والاتفاقات الموقعة فيما بين الاقليم وبغداد، مؤكدا على ضرورة وجود خارطة طريق اساسية و بعيدة المدى لحل جميع المشاكل.



واتفق الجانبان خلال اللقاء على ضرورة حماية حقوق الانسان و توسيع رقعة حرية التعبير و الاعلام في أقليم كوردستان.

واكد شيخ جنكي على الحفاظ على استقلالية القضاء في قضية صحفيي و ناشطي بادينان، و عبرنا عن وجهة نظرنا بان هذه القضية سوف تؤثر سلبا على سمعة أقليم كوردستان والذي ناضلنا من أجلها و قدمنا تضحيات جسام لها.

وجدد الرئيس المشترك التأكيد على الموقف الثابت للاتحاد الوطني الكوردستاني في دعم الإعلام الحر والنشطاء ، وبهذا الدعم أصبحت السليمانية مهدا للحرية والإعلام الحر في كوردستان.

كما وجدد التأكيد على أن الاتحاد الوطني الكوردستاني سيواصل بذل المزيد من أجل تعزيز ركائز الديمقراطية وحرية التعبير والإعلام في إقليم كوردستان.

وفيما يتعلق بدستور إقليم كوردستان ، أكد شيخ جنكي أن الدستور للجميع وليس فقط لمصلحة من أطلقوا على أنفسهم الأغلبية ، ويجب كتابته من قبل مجموعة جديدة من الخبراء تراعي مصالح الجمهور.

PUKmedia

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