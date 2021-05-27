2021/05/27 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف وزير النقل، ناصر الشبلي، اليوم الخميس، قرب استلام 4 طائرات حديثة جديدة من بينها طائرات دريملاينر، لتنضم الى الناقل الوطني العراقي.وقال الوزير الشبلي، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يعلن قرب استلام 4 طائرات حديثة..



هذه مواصفاتها المركز الخبري الوطني.

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