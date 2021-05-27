الكاظمي: هناك جهات تسعى لإبقاء العراق غارقا في مستنقع الفوضى

2021/05/27 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جهات لم يسمها بمحاولة عرقلة عمل الحكومة لغرض مكاسب فئوية على حساب العراق ولإبقائه غارقاً في مستنقع الفوضى.

وأكد الكاظمي خلال اجتماع الرئاسات الأربع لبحث اخر التطورات الأمنية في العراق، إن هذه الحكومة حكومة العراقيين بكل أطيافهم، سواء لمن كان معها، او معارضاً لها، وان الدولة تنظر للجميع بنظرة ابوية، وواجبها هنا حماية الجميع، ورعاية مصالحهم.

وان الدولة كلما تخطو خطوة للوصول الى اهداف هذه الحكومة، تجد في اليوم التالي خروج مجاميع مغرر بها لغرض خلق الفوضى وعدم الاستقرار.

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