تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق زعيم مافيا

2021/05/27 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت تركيا مذكرة توقيف جديدة بحق زعيم مافيوي فر خارج البلاد وبدأ بنشر تسجيلات فيديو يتهم فيها حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان بارتكاب جرائم خطيرة.

وأعلن المدعي العام لأنقرة، اليوم الأربعاء، إصدار مذكرة توقيف بحق سادات بكر الذي كان يستعد لنشر التسجيل الثامن من سلسلة فيديوهات على يوتيوب، تجذب ملايين المشاهدات.

وبدأ بكر (49 عاما) بتسجيل الفيديوهات بعد أن داهمت الشرطة منزله في تركيا في أبريل الماضي، و”أساءت معاملة أسرته” كما قال.

واتهامات بكر بالفساد والاغتيالات السياسية مرورا بالاتجار بالمخدرات والاغتصاب، تشمل الدائرة المقربة من أردوغان وتركزت بشكل خاص على وزير الداخلية سليمان صويلو.

ولزم أردوغان الصمت أولا، ثم دافع الأربعاء وبدون أن يذكر اسم بكر، بقوة عن حكومته ووزير الداخلية محور الاتهامات.

وقال: “خلال 19 عاما سحقنا المنظمات الإجرامية الواحدة تلو الأخرى”، مؤكدا وقوفه إلى جانب وزير الداخلية.

وأضاف: “نلاحق أفراد العصابات الإجرامية في أي مكان يفرون إليه في العالم”.

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