اعتقال منتحل صفة ضابط في مكافحة الارهاب متلبساً بالرشوة

2021/05/27 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المديرية العامة للشؤون الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهم أنتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الارهاب.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “تمكنت مفارز المراقبة والتحري ومن خلال المتابعة المستمرة وبعد ورود معلومات من مصادرنا الموثوقة حيث تم القاء القبض على المتهم (ا ع ح) لقيامه بابتزاز المواطنين مقابل مبالغ مالية لغرض اطلاق سراح موقوفين وانتحال صفة ضابط في جهاز مكافحة الارهاب”.

وأضافت انه “تم نصب كمين محكم للمتهم و القبض عليه بالجرم المشهود وهو يستلم المبلغ المالي اتخذت الاجراءات القانونية بحقه وتم توقيفه ولازالت القضية رهن التحقيق”.

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