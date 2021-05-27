انتهاكات حرية التعبير في فرنسا - الطاهر المعز

2021/05/27 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز فرنسا نموذج اندماج الإمبريالية والصّهيونيةتُشِيرُ المواقف السياسية للسّلطة وممارساتها أن فرنسا (من الحزب "الإشتراكي" إلى اليمين المتطرف) هي الدّولة الأكثر انحيازًا للكيان الصهيوني في الإتحاد الأوروبي، لتُصبح أكثر صُهْيُونيةً من بريطانيا أو ألمانيا أو هولندا، خصوصًا منذ 2007، سنة انتخاب اليمين الذي يميل نحو التّطرُّف، بزعامة "نيكولا ساركوزي"، ولم تكن الأغلبيةُ البرلمانيةُ، ولا الرئيسان اللا ......





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